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МО ФРГ: утечка переговоров могла произойти по вине участника из Сингапура

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Утечка переговоров офицеров ВС Германии произошла, вероятно, по вине участника разговора из Сингапура, сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус по итогам предварительного расследования.
МО ФРГ: утечка переговоров могла произойти по вине участника из Сингапура
  • Gettyimages.ru

Слова Писториуса приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщил министр, разговор мог быть перехвачен из-за ошибочного «личного применения» средств связи.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Олаф Шольц после этого заявил, что выступает против поставок крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, поскольку, по его словам, для контроля над их применением необходимо участие немецких солдат.

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