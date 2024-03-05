МИД: Запад во главе с США пытается нанести удар по отношениям Абхазии и России
- РИА Новости
Об этом министр сказал в ходе выступления на Всемирном фестивале молодёжи.
По словам Ардзинбы, основной задачей внешнеполитического ведомства Абхазии является укрепление союзнических отношений с Россией.
«К сожалению, есть попытки, действительно, нанести удар по нашим отношениям, они исходят со стороны Запада. Есть соответствующие ведомства США, Госдеп и подведомственные ему структуры, которые пытаются произвести какие-то манипуляции на территории нашей страны», — цитирует его ТАСС.
Министр добавил, что власти Абхазии дают на подобные действия Вашингтона достойный ответ.
Ранее в МИД России заявили, что нарастающая активность НАТО в Чёрном море требует дальнейшего укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии.