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В МИД России высказались за укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии

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Нарастающая активность НАТО в Чёрном море требует дальнейшего укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщили в МИД России.
В МИД России высказались за укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии
  • РИА Новости

Отмечается, что в Женеве прошёл 59-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД).

«Выражена общая заинтересованность в сохранении Женевского формата в качестве многосторонней переговорной площадки для поддержания регулярного диалога по различным аспектам безопасности на Южном Кавказе», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

Российская сторона подчеркнула важность продолжения контактов Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом под эгидой МЖД.

«Необходимость дальнейшего укрепления безопасности Сухума и Цхинвала продиктована нарастающей активностью НАТО в Черноморском регионе, реализацией планов по военному освоению альянсом Грузии, накачиванием этой страны современными видами вооружений», — сообщили дипломаты.

Ранее в МВД Абхазии заявили, что данные о проникновении вооружённых людей в республику не подтвердились.

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