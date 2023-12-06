В МИД России высказались за укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии
- РИА Новости
Отмечается, что в Женеве прошёл 59-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД).
«Выражена общая заинтересованность в сохранении Женевского формата в качестве многосторонней переговорной площадки для поддержания регулярного диалога по различным аспектам безопасности на Южном Кавказе», — говорится в заявлении на сайте МИД России.
Российская сторона подчеркнула важность продолжения контактов Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом под эгидой МЖД.
«Необходимость дальнейшего укрепления безопасности Сухума и Цхинвала продиктована нарастающей активностью НАТО в Черноморском регионе, реализацией планов по военному освоению альянсом Грузии, накачиванием этой страны современными видами вооружений», — сообщили дипломаты.
Ранее в МВД Абхазии заявили, что данные о проникновении вооружённых людей в республику не подтвердились.