Захарова: западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Об этом дипломат сказала в эфире «Соловьёв LIVE».
«Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны», — констатировала Захарова.
Кроме того, добавила она, западные послы в России устраивают выступления, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела страны.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что советует послам Европейского союза не пытаться вмешиваться в выборы президента России.
Он отметил, что этот призыв намеревался озвучить на встрече, на которую дипломаты в итоге не явились.