Захарова: западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что западные послы в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России.

Об этом дипломат сказала в эфире «Соловьёв LIVE».

«Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны», — констатировала Захарова.

Кроме того, добавила она, западные послы в России устраивают выступления, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела страны.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что советует послам Европейского союза не пытаться вмешиваться в выборы президента России.

Он отметил, что этот призыв намеревался озвучить на встрече, на которую дипломаты в итоге не явились.