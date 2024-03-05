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Захарова: западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что западные послы в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России.
Захарова: западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Об этом дипломат сказала в эфире «Соловьёв LIVE».

«Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны», — констатировала Захарова.

Кроме того, добавила она, западные послы в России устраивают выступления, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела страны.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что советует послам Европейского союза не пытаться вмешиваться в выборы президента России.

Он отметил, что этот призыв намеревался озвучить на встрече, на которую дипломаты в итоге не явились.

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