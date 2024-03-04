Лавров рекомендовал послам ЕС не вмешиваться в выборы президента России

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что советует послам Европейского союза не пытаться вмешиваться в выборы президента России. Он отметил, что этот призыв намеревался озвучить на встрече, на которую дипломаты в итоге не явились.

По его словам, Москва собрала материалы о том, как посольства европейских стран готовятся к выборам президента России: создают механизмы вмешательства, «поддерживающие проекты» для российской несистемной оппозиции.

После этого европейских послов пригласили на встречу с главой МИД России, чтобы сказать, что им «советуют из лучших побуждений не заниматься этим».

«За два дня до назначенного мероприятия, до встречи, нам прислали ноту: «Мы решили не ходить», — указал Лавров.

Ранее комиссия Госдумы выявила факты вмешательства посольства США в выборы в России.

Кроме того, МИД России заявил о попытках Запада вмешаться в дела Белоруссии во время выборов.