RT в Telegram
Подпишись

Доклад: КНР будет твёрдо противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня

Короткая ссылка
Власти Китая в 2024 году будут решительно противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на социально-экономический план развития страны на 2024 год.

«Мы категорически выступаем против сепаратистских действий сторонников «независимости Тайваня», — говорится в документе.

Кроме того, в КНР подчеркнули, что будут способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

Также в Китае заявили, что выступают за равноправный и многополярный мир.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить