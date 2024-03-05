Доклад: КНР будет твёрдо противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня

Власти Китая в 2024 году будут решительно противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на социально-экономический план развития страны на 2024 год.

«Мы категорически выступаем против сепаратистских действий сторонников «независимости Тайваня», — говорится в документе.

Кроме того, в КНР подчеркнули, что будут способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

Также в Китае заявили, что выступают за равноправный и многополярный мир.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе.