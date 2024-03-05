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Минюст: американца обвинили в раскрытии тайн США через платформу для знакомств

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Власти США предъявили обвинения американскому гражданскому служащему Дэвиду Франклину Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

По данным ведомства, Слейтер передавал информацию на зарубежной онлайн-платформе не уполномоченному лицу. 

Отмечается, что обвиняемый был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом «совершенно секретно» с 2021 по 2022 год.

В случае признания виновным ему грозит до 10 лет тюремного заключения, а также и штраф до $250 тыс. за каждый пункт обвинения. 

Ранее проходящего службу в Японии моряка ВМС США обвинили в шпионаже.

Также польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что он обладает доказательствами незаконного использования в Польше программного обеспечения Pegasus для прослушки известных политиков и бизнесменов.

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