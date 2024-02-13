Туск: в Польше использовали шпионскую программу Pegasus для прослушки политиков
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Слова польского премьера приводит издание Wiadomości.
«У меня есть документ, который, к сожалению, подтверждает на 100% закупку и использование Pegasus легально и нелегально», — сказал Туск.
Ранее радиостанция RMF FM заявила, что польские спецслужбы прослушивали Матеуша Моравецкого, когда он был премьер-министром страны.
По данным радиостанции, спецслужбы интересовались недвижимостью Моравецкого, а также контактами главы правительства с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.