USNI: проходящего службу в Японии моряка ВМС США обвинили в шпионаже
Об этом информирует портал USNI News.
«Моряк, прикомандированный к... USS Higgins... подозревается в неправильном обращении с секретными документами и информацией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.
Ранее американский военный получил 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных КНР.
В декабре Испания выслала двух сотрудников посольства США, подозреваемых в шпионаже.