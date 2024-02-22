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USNI: проходящего службу в Японии моряка ВМС США обвинили в шпионаже

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Моряк ВМС США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, обвиняется в шпионаже и передаче информации иностранному гражданину.

Об этом информирует портал USNI News.

«Моряк, прикомандированный к... USS Higgins... подозревается в неправильном обращении с секретными документами и информацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.

Ранее американский военный получил 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных КНР.

В декабре Испания выслала двух сотрудников посольства США, подозреваемых в шпионаже.

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