Американский военный получил 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных КНР
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Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.
По данным ведомства, в октябре 2023 года военный признался, что передал офицеру китайской разведки конфиденциальную военную информацию в обмен на взятку.
Кроме того, Вэньхэн Чжао передавал Китаю информацию об оперативной безопасности ВМС США и их военных учениях.
«Служащего ВМС США приговорили сегодня к 27 месяцам тюремного заключения и обязали его выплатить штраф в размере $5,5 тыс.», — говорится в заявлении.
В июне прошлого год газета Politico писала, что Китай использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года.