Американский военный получил 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных КНР

Служащего американских военно-морских сил Вэньхэна Чжао приговорили в Соединённых Штатах к 27 месяцам тюрьмы за передачу секретных данных разведке Китая.

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

По данным ведомства, в октябре 2023 года военный признался, что передал офицеру китайской разведки конфиденциальную военную информацию в обмен на взятку.

Кроме того, Вэньхэн Чжао передавал Китаю информацию об оперативной безопасности ВМС США и их военных учениях.

«Служащего ВМС США приговорили сегодня к 27 месяцам тюремного заключения и обязали его выплатить штраф в размере $5,5 тыс.», — говорится в заявлении.

В июне прошлого год газета Politico писала, что Китай использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года.