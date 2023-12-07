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País: Испания выслала двух сотрудников посольства США, подозреваемых в шпионаже

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Из Испании выслали по меньшей мере двух сотрудников посольства Соединённых Штатов в Мадриде, которые подозреваются в шпионаже и подкупе агентов Национального разведывательного центра (CNI) с целью получения секретной информации.
País: Испания выслала двух сотрудников посольства США, подозреваемых в шпионаже
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета El País.

По данным газеты, в сентябре глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, от которой зависит работа CNI, вызвала посла США в Мадриде Джулиссу Рейносо и попросила её объяснить, с чем связаны «недоброжелательные действия» со стороны Вашингтона. 

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также связался с главой американской дипмиссии и сообщил ей о недовольстве испанских властей.

В результате этого по меньшей мере два американских агента, работавших в посольстве США в Мадриде, были высланы из Испании за причастность к вербовке шпионов CNI.

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