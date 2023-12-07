País: Испания выслала двух сотрудников посольства США, подозреваемых в шпионаже
- Gettyimages.ru
Об этом пишет газета El País.
По данным газеты, в сентябре глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, от которой зависит работа CNI, вызвала посла США в Мадриде Джулиссу Рейносо и попросила её объяснить, с чем связаны «недоброжелательные действия» со стороны Вашингтона.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также связался с главой американской дипмиссии и сообщил ей о недовольстве испанских властей.
В результате этого по меньшей мере два американских агента, работавших в посольстве США в Мадриде, были высланы из Испании за причастность к вербовке шпионов CNI.