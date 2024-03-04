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Проникшая в больницу в Ахене женщина забаррикадировалась в помещении

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Проникшая в больницу в немецком Ахене женщина забаррикадировалась в одном из помещений медучреждения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня... Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что близлежащие палаты эвакуированы, на месте работает полицейский спецназ.

Ранее издание Bild сообщило, что в больнице немецкого Ахена вооружённый человек, предположительно, взял в заложники несколько человек. Полиция оцепила больницу.

Позднее в больнице Ахена произошло задымление.

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