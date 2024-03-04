Bild: в немецком городе Ахен мужчина взял в заложники людей в больнице
В больнице немецкого Ахена вооружённый мужчина, предположительно, взял в заложники несколько человек.
- Gettyimages.ru
- © Reinhard Krull
Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.
Полиция оцепила больницу на юго-западе Ахена.
Ранее в Бельгии арестовали четырёх человек, которые намеревались устроить теракт в концертном зале в Брюсселе.
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