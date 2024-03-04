Bild: в немецком городе Ахен мужчина взял в заложники людей в больнице

В больнице немецкого Ахена вооружённый мужчина, предположительно, взял в заложники несколько человек.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.

Полиция оцепила больницу на юго-западе Ахена.

Ранее в Бельгии арестовали четырёх человек, которые намеревались устроить теракт в концертном зале в Брюсселе.