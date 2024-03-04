Обвиняемый в утечке документов Пентагона Тейшейра согласился на 16 лет тюрьмы

Фигурант дела об утечке документов Министерства обороны США Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок 16 лет, сообщает ABC.

«22-летний Тейшейра согласился признать себя виновным по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне», — сообщает телеканал.

Газета The New York Times писала, что сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале 2022 года.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.