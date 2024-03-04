Обвиняемый в утечке документов Пентагона Тейшейра согласился на 16 лет тюрьмы
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«22-летний Тейшейра согласился признать себя виновным по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне», — сообщает телеканал.
Газета The New York Times писала, что сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале 2022 года.
Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.