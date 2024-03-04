RT в Telegram
Подпишись

Министр Косиняк-Камыш: Польша поставит ВСУ самолёт, переданный от Швеции

Короткая ссылка
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Швеция должна в ближайшие дни передать Польше самолёт дальнего радиолокационного обнаружения, который потом будет поставлен украинской армии.
Министр Косиняк-Камыш: Польша поставит ВСУ самолёт, переданный от Швеции
  • © CC BY-SA 3.0 / Gnolam

«В ближайшие дни мы ожидаем поставки разведывательного самолёта марки SAAB, который будет поставлен в Вооружённые силы Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, это должно было случиться сегодня, однако из-за последних тестов, а также подготовки операции передачи самолёт будет передан позже.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Варшава купит у Швеции противотанковые гранатомёты на $1,6 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить