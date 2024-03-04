Министр Косиняк-Камыш: Польша поставит ВСУ самолёт, переданный от Швеции

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Швеция должна в ближайшие дни передать Польше самолёт дальнего радиолокационного обнаружения, который потом будет поставлен украинской армии.

«В ближайшие дни мы ожидаем поставки разведывательного самолёта марки SAAB, который будет поставлен в Вооружённые силы Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, это должно было случиться сегодня, однако из-за последних тестов, а также подготовки операции передачи самолёт будет передан позже.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Варшава купит у Швеции противотанковые гранатомёты на $1,6 млрд.