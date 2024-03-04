Власти Польши: Варшава купит у Швеции противотанковые гранатомёты на $1,6 млрд

Польша покупает у Швеции противотанковые гранатомёты на $1,6 млрд, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Вооружённые силы Польши закупят противотанковые гранатомёты шведского производства, на которые мы выделим около 6,5 млрд злотых (около $1,6 млрд. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что эти шведские гранатомёты до этого поставлялись на Украину.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польше необходимо перейти в своей оборонной политике в «состояние непосредственной угрозы».