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Филиппо: Макрон очень бурно реагирует на унижения

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То, что президент Франции Эммануэль Макрон является незрелым политиком, видно по тому, как бурно он реагирует на каждое противоречие или унижение, заявил RT французский политик Флориан Филиппо.
Филиппо: Макрон очень бурно реагирует на унижения
  • © AP Photo / Gonzalo Fuentes

«Он хочет унизить в ответ. Понимаете, это похоже на истерику подростка. Многие это замечают, он не похож на ответственного руководителя государства», — сказал Филиппо.

Сейчас Макрон раздражён внутренней ситуацией во Франции из-за сельскохозяйственного кризиса, допускает собеседник.

Как писала газета Politico, слова президента Франции о возможности отправки европейских военных на Украину лишь навредили киевскому режиму. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что идею Макрона никто не поддержал.

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