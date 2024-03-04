Филиппо: Макрон очень бурно реагирует на унижения
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«Он хочет унизить в ответ. Понимаете, это похоже на истерику подростка. Многие это замечают, он не похож на ответственного руководителя государства», — сказал Филиппо.
Сейчас Макрон раздражён внутренней ситуацией во Франции из-за сельскохозяйственного кризиса, допускает собеседник.
Как писала газета Politico, слова президента Франции о возможности отправки европейских военных на Украину лишь навредили киевскому режиму. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что идею Макрона никто не поддержал.