Филиппо: Макрон очень бурно реагирует на унижения

То, что президент Франции Эммануэль Макрон является незрелым политиком, видно по тому, как бурно он реагирует на каждое противоречие или унижение, заявил RT французский политик Флориан Филиппо.

«Он хочет унизить в ответ. Понимаете, это похоже на истерику подростка. Многие это замечают, он не похож на ответственного руководителя государства», — сказал Филиппо.

Сейчас Макрон раздражён внутренней ситуацией во Франции из-за сельскохозяйственного кризиса, допускает собеседник.

Как писала газета Politico, слова президента Франции о возможности отправки европейских военных на Украину лишь навредили киевскому режиму. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что идею Макрона никто не поддержал.