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После утечки в бундесвере дадут рекомендации по дистанционному общению

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В связи с недавней утечкой беседы немецких офицеров в бундесвере распространят рекомендации по безопасному дистанционному общению, заявил официальный представитель Минобороны Германии.
После утечки в бундесвере дадут рекомендации по дистанционному общению
  • Gettyimages.ru
  • © David Inderlied / picture alliance

«Это текущий процесс этих дней», — цитирует его РИА Новости.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что реакция в ФРГ на утечку разговора немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги Германии готовятся к войне с Россией.

В кабмине Германии отрицают это.

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