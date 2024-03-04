После утечки в бундесвере дадут рекомендации по дистанционному общению
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«Это текущий процесс этих дней», — цитирует его РИА Новости.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.
Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что реакция в ФРГ на утечку разговора немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги Германии готовятся к войне с Россией.
В кабмине Германии отрицают это.