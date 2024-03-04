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ЕК: Зеленский не учёл, что часть снарядов от ЕС Украине придётся купить самой

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что Владимир Зеленский допустил неточность, говоря о том, что Европейский союз поставил Вооружённым силам Украины только 300 тыс. снарядов из обещанного 1 млн, он не учёл снаряды, которые Украина должна купить у ЕС самостоятельно.
ЕК: Зеленский не учёл, что часть снарядов от ЕС Украине придётся купить самой
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Бретон подчеркнул, что Зеленский сказал что-то «несоответствующее действительности». Еврочиновник напомнил, что ЕС принял решение «поставить» 1 млн снарядов в течение года, а не «передать на безвозмездной основе».

Он добавил, что на конец 2023 года ЕС безвозмездно поставил Киеву 300 тыс. снарядов, а к концу марта эта цифра составит 550 тыс. боеприпасов.

«Есть ещё один путь: Украина покупает боеприпасы у нашего производственного комплекса, она уже приобрела более 350 тыс. единиц. То есть это уже 900 тыс.», — цитирует его ТАСС.

Таким образом, подытожил Бретон, общая сумма поставленных снарядов превышает 1 млн.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа признал, что Европейский союз «взял с потолка» цифру, когда говорил о поставке 1 млн боеприпасов Вооружённым силам Украины.

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