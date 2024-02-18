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Президент Литвы: ЕС взял с потолка цифру о миллионе боеприпасов для ВСУ

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Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что Европейский союз «взял с потолка» цифру, когда говорил о поставке 1 млн боеприпасов Вооружённым силам Украины.
Президент Литвы: ЕС взял с потолка цифру о миллионе боеприпасов для ВСУ
  • РИА Новости

Его слова приводит агентство Sputnik Литва.

«К сожалению, могу констатировать, что цифры принятого обещания — относительно передачи Украине 1 млн единиц боеприпасов — взяты с потолка», — сказал литовский президент.

По словам Науседы, когда страны ЕС начали подсчитывать свои реальные возможности в этом вопросе, оказалось, что они не могут поставить ВСУ такое количество снарядов.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что к марту текущего года страны ЕС поставят Вооружённым силам Украины более 500 тыс. из обещанного 1 млн боеприпасов.

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