Президент Литвы: ЕС взял с потолка цифру о миллионе боеприпасов для ВСУ
- РИА Новости
Его слова приводит агентство Sputnik Литва.
«К сожалению, могу констатировать, что цифры принятого обещания — относительно передачи Украине 1 млн единиц боеприпасов — взяты с потолка», — сказал литовский президент.
По словам Науседы, когда страны ЕС начали подсчитывать свои реальные возможности в этом вопросе, оказалось, что они не могут поставить ВСУ такое количество снарядов.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что к марту текущего года страны ЕС поставят Вооружённым силам Украины более 500 тыс. из обещанного 1 млн боеприпасов.