SRF: конфликт между Францией и ФРГ по Украине играет на руку России
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«Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств», — говорится в заявлении.
Сложности в отношениях двух самых больших государств в ЕС показывают, что единогласной поддержки Украины в объединении нет.
Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тёрнер сообщил, что Украина находится в критическом положении и вскоре потерпит поражение, если США немедленно не возобновят военные поставки.