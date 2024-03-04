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Захарова заявила о жизни Запада в информационном вакууме

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024), что люди на Западе живут в информационном вакууме.

«Вы же видите, в каком информационном вакууме живут те же самые люди, население западных стран, натовских стран. Им скармливают их режимы только ту информацию, которая проверена и соответствует их мейнстриму и официозу. Всё остальное либо не допускается к распространению», — заявила она.

В качестве примера она привела RT, указывая на то, что вещание блокируется, а страницы в социальных сетях закрываются, видеоконтент изымается.

«Делается всё, для того, чтобы население западных стран получала информацию только одного характера»,  — добавил Захарова.

Она призвала получать информацию от первоисточника и о России узнавать от России, в том числе собственными глазами.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков западные СМИ живут в условиях военной цензуры и получают указиловки от спецслужб.

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