Песков: западные СМИ живут в условиях военной цензуры и получают указиловки от спецслужб

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что СМИ в западных странах сейчас живут в условиях военной цензуры, получая «указиловки» и методички от спецслужб.

Об этом он сказал в ходе открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками «Территории смыслов» в мастерской управления «Сенеж». Заявление Пескова цитирует РИА Новости.

По его словам, на Западе много серьёзных СМИ, талантливых журналистов, однако сейчас, «поскольку они все развязали против нас ту самую войну, они живут в состоянии абсолютно военной цензуры».

Он добавил, что уважаемые западные СМИ «получают указиловки, методички от своих спецслужб». Представитель Кремля добавил, что западные СМИ получают сливы информации, которые зачастую являются профессионально подготовленными фейками.

Также Песков заявил, что Россия не будет жить по навязываемым западными странами правилам.