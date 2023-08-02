Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет жить по навязываемым западными странами правилам.

Об этом он сказал в ходе открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками «Территории смыслов» в мастерской управления «Сенеж».

По его словам, западные страны стали настолько наглыми, что живут по своим правилам и ведут войну против России.

«Нам они хотят устанавливать другие правила... Мы имеем силу, имеем волю так не жить», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Также он заявил, что Москва пытается доказывать западным странам свою правоту, но они «очень сложно поддаются убеждению».

Кроме того, Песков рассказал, что на Россию начинает равняться всё большее количество стран.

Ранее Песков заявил, что Путин не планирует участвовать в ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре.