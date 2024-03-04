Песков заявил об отсутствии планов по контактам Путина с Пашиняном
- РИА Новости
- © Дмитрий Азаров
«Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне не предусмотрено в графике», — цитирует его РИА Новости.
При этом, по словам Пескова, при необходимости телефонные разговоры могут быть организованы в оперативном формате.
В Кремле ранее отмечали, что у России нет ясности относительно заявления Армении о заморозке членства в ОДКБ.
По словам премьера республики Никола Пашиняна, фактическая заморозка участия республики в ОДКБ означает отсутствие постпреда и неучастие страны в мероприятиях организации на высоком и высшем уровнях. Он пригрозил, что Армения де-юре заморозит членство в организации, если объединение не выполнит свои обязательства.
Вместе с этим Пашинян отметил, что Армения не ждала от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Азербайджаном — Еревану требовалась политическая позиция организации.