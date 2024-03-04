Песков заявил об отсутствии планов по контактам Путина с Пашиняном

В планах президента России Владимира Путина пока нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне не предусмотрено в графике», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Пескова, при необходимости телефонные разговоры могут быть организованы в оперативном формате.

В Кремле ранее отмечали, что у России нет ясности относительно заявления Армении о заморозке членства в ОДКБ.

По словам премьера республики Никола Пашиняна, фактическая заморозка участия республики в ОДКБ означает отсутствие постпреда и неучастие страны в мероприятиях организации на высоком и высшем уровнях. Он пригрозил, что Армения де-юре заморозит членство в организации, если объединение не выполнит свои обязательства.

Вместе с этим Пашинян отметил, что Армения не ждала от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Азербайджаном — Еревану требовалась политическая позиция организации.