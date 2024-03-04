Глава МИД Палестины назвал важным сигналом встречу палестинских фракций в Москве
Об этом пишет РИА Новости.
«Россия никогда не прекращала помогать в преодолении разногласий между палестинскими группами», — заявил он.
Аль-Малики добавил, что последняя встреча, которая состоялась в Москве с участием всех палестинских групп, была отражением серьёзности и стремления российской стороны преодолеть разногласия.
1 марта прибывшие в Москву палестинские фракции выразили России благодарность за позицию в поддержку палестинской проблемы.
В российском МИД заявили, что Россия готова и в дальнейшем вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта.