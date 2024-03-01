МИД: Россия готова вносить вклад в палестино-израильское урегулирование

Россия готова и в дальнейшем вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, заявили в российском МИД.

«Российская сторона надеется, что заданный в Москве импульс процессу межпалестинского примирения получит дальнейшее развитие, готова и далее вносить свой вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования», — говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие в Москву палестинские фракции выразили России благодарность за позицию в поддержку палестинской проблемы.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставили гумпомощь на север анклава.