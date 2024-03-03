Президент Сербии допустил отправку Западом своих войск на Украину

Президент Сербии Александар Вучич допустил возможность отправки Западом своих военных в зону конфликта на Украине.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседании Сербской прогрессивной партии.

«Нас ожидает множество сложных ситуаций. Когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдёт, но это произошло», — цитирует его ТАСС.

По его словам, аналогичная ситуация была и с самолётами, хотя Киеву их пока ещё и не передали официально.

«Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдёт», — подчеркнул глава Сербии.

По его словам, ситуация «будет ухудшаться повсюду», поэтому Сербии стоит готовиться к защите, в том числе и к защите своих граждан в Косове и Метохии.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.