MWM: Запад рассуждает о возможной отправке военных на Украину из-за провалов ВСУ
- AFP
«Ситуация на поле боя повысила актуальность призывов на Западе к более прямому вмешательству, включая размещение наземных сил», — говорится в заявлении.
Отмечается, что таким образом они пытаются не допустить победы России в конфликте.
По данным авторов статьи, разговоры об отправке европейских военных на Украину связаны с быстрым сокращением боевых возможностей страны.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не видит доброй воли стран Запада к мирному урегулированию украинского конфликта.