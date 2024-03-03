MWM: Запад рассуждает о возможной отправке военных на Украину из-за провалов ВСУ

Западные политики рассуждают о возможности отправки своих военных на Украину из-за продвижения ВС России и провалов украинской армии. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Ситуация на поле боя повысила актуальность призывов на Западе к более прямому вмешательству, включая размещение наземных сил», — говорится в заявлении.

Отмечается, что таким образом они пытаются не допустить победы России в конфликте.

По данным авторов статьи, разговоры об отправке европейских военных на Украину связаны с быстрым сокращением боевых возможностей страны.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не видит доброй воли стран Запада к мирному урегулированию украинского конфликта.