Лавров: Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию по Украине

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не видит доброй воли стран Запада к мирному урегулированию украинского конфликта.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.

Министр подчеркнул, что у Москвы нет недостатка доброй воли в этом вопросе.

«Мы видим недостаток доброй воли с той стороны. Даже не столько доброй воли — видим недостаток понимания происходящего с той стороны», — констатировал он.

Лавров добавил, что Запад по-прежнему пытается добиться поражения России на поле боя.

Дипломат напомнил о заявлении главы Пентагона Ллойда Остина о планах НАТО выступить против России в случае поражения Украины. Кроме того, Лавров напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку западных военных на Украину для участия в боевых действиях.

«Фактов о том, что Запад ведёт дело к военному решению, предостаточно», — резюмировал министр.

Также Сергей Лавров, комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.