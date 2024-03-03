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Премьер Италии: в использовании активов России для Украины имеются сложности

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в использовании российских активов для Украины имеются объективные юридические и экономические сложности.

«Мне кажется, достаточно хорошим решением стало предложение ЕС об использовании процентов от этих замороженных фондов, и это решение можно вынести на обсуждение «семёрки», — цитирует её ТАСС.

Мелони добавила, что также можно использовать для восстановления Украины российские фонды «под гарантии кредитов», однако и здесь есть трудности.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет действовать зеркально в случае конфискации Западом активов.

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