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Симоньян предложила Шольцу помочь с выяснением обстоятельств утечки разговора немецких офицеров

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала призыв канцлера Германии Олафа Шольца тщательно и быстро прояснить обстоятельства утечки беседы немецких офицеров. Она предложила политику помочь «с выяснениями».
Симоньян предложила Шольцу помочь с выяснением обстоятельств утечки разговора немецких офицеров
  • РИА Новости

«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — написала главред RT в своём Telegram-канале.

Канцлер Германии пообещал дать оперативные разъяснения ситуации на фоне публикации записи разговора немецких военнослужащих о планах атаковать Крымский мост.

1 марта Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии.

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