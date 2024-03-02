Симоньян предложила Шольцу помочь с выяснением обстоятельств утечки разговора немецких офицеров
- РИА Новости
«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — написала главред RT в своём Telegram-канале.
Канцлер Германии пообещал дать оперативные разъяснения ситуации на фоне публикации записи разговора немецких военнослужащих о планах атаковать Крымский мост.
1 марта Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии.