Симоньян предложила Шольцу помочь с выяснением обстоятельств утечки разговора немецких офицеров

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала призыв канцлера Германии Олафа Шольца тщательно и быстро прояснить обстоятельства утечки беседы немецких офицеров. Она предложила политику помочь «с выяснениями».

РИА Новости

«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — написала главред RT в своём Telegram-канале. Канцлер Германии пообещал дать оперативные разъяснения ситуации на фоне публикации записи разговора немецких военнослужащих о планах атаковать Крымский мост. 1 марта Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии.