Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления властей ФРГ относительно обнародованных в сети переговоров немецких офицеров, отметила отсутствие единой власти в Германии.

Она напомнила, что в Минобороны ФРГ через агентства dpa и Tagessсhau заявили, что разговор немецких военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен.

«Удивительно? Ничуть. О чём это говорит?.. Отсутствие единой власти в Германии. Элиты, власть и народ не имеют ни ответственности друг перед другом, ни обратной связи. Это прямое доказательство отсутствия демократии», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, есть невидимая для немецкого избирателя сила внутри госаппарата, которая не имеет отношения к избирательной системе, но управляет страной.

«Немцы пишут о Schattenstaat'е — «теневом государстве». Но все материалы на эту тему пессимизируются, удаляются и подвергаются цензуре, а на авторов наклеивают ярлык конспирологов», — добавила она.

Дипломат заявила, что единственный смысл СМИ в Германии — поддержка иллюзии демократии.

В Минобороны ФРГ ранее подтвердили СМИ, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

До этого главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.