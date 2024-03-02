RT в Telegram
Подпишись

Захарова указала на отсутствие единой власти в Германии

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления властей ФРГ относительно обнародованных в сети переговоров немецких офицеров, отметила отсутствие единой власти в Германии.
Захарова указала на отсутствие единой власти в Германии
  • РИА Новости

Она напомнила, что в Минобороны ФРГ через агентства dpa и Tagessсhau заявили, что разговор немецких военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен. 

«Удивительно? Ничуть. О чём это говорит?.. Отсутствие единой власти в Германии. Элиты, власть и народ не имеют ни ответственности друг перед другом, ни обратной связи. Это прямое доказательство отсутствия демократии», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, есть невидимая для немецкого избирателя сила внутри госаппарата, которая не имеет отношения к избирательной системе, но управляет страной.

«Немцы пишут о Schattenstaat'е — «теневом государстве». Но все материалы на эту тему пессимизируются, удаляются и подвергаются цензуре, а на авторов наклеивают ярлык конспирологов», — добавила она.

Дипломат заявила, что единственный смысл СМИ в Германии — поддержка иллюзии демократии.

В Минобороны ФРГ ранее подтвердили СМИ, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

До этого главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить