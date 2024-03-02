Захарова: единственный смысл СМИ в Германии — поддержка иллюзии демократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала единственный смысл существования в Германии СМИ на фоне комментариев властей ФРГ относительно обнародованных в сети переговоров немецких офицеров.

Она напомнила, что в Минобороны ФРГ через агентства DPA и Tagesshau заявили, что разговор немецких военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен.

«Удивительно? Ничуть. О чём это говорит?.. Единственный смысл существования СМИ в Германии — поддерживать иллюзию народной демократии. Вся информация искажается, её подача режиссируется, а ответственность с власти снимается», — сказала Захарова.

В Минобороны ФРГ ранее подтвердили СМИ, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

До этого главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.