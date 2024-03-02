RT в Telegram
Подпишись

Захарова: единственный смысл СМИ в Германии — поддержка иллюзии демократии

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала единственный смысл существования в Германии СМИ на фоне комментариев властей ФРГ относительно обнародованных в сети переговоров немецких офицеров.
Захарова: единственный смысл СМИ в Германии — поддержка иллюзии демократии
  • РИА Новости

Она напомнила, что в Минобороны ФРГ через агентства DPA и Tagesshau заявили, что разговор немецких военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен.

«Удивительно? Ничуть. О чём это говорит?.. Единственный смысл существования СМИ в Германии — поддерживать иллюзию народной демократии. Вся информация искажается, её подача режиссируется, а ответственность с власти снимается», — сказала Захарова.

В Минобороны ФРГ ранее подтвердили СМИ, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

До этого главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить