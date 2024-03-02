Лавров назвал кричащим разоблачением запись разговора немецких военных
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.
«Это кричащее саморазоблачение», — подчеркнул министр.
Лавров добавил, что в настоящий момент лагерь войны в Европе очень силён.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.
Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии на фоне информации о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост.