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Экс-премьер Швеции считает недопониманием слова Макрона о войсках на Украине

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Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что слова президента Франции Эммаунэля Макрона об отправке западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются «недопониманием».
Экс-премьер Швеции считает недопониманием слова Макрона о войсках на Украине
  • AP

Об этом шведский политик сказал в интервью газете Nikkei.

«Я думаю, по этому вопросу было глубокое недопонимание и непонимание», — утверждает Бильдт.

По его словам, вопрос об отправке войск Североатлантического альянса на Украину никогда не стоял на повестке дня.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя

По словам главы французского МИД Стефана Сежурне, Франция не будет направлять свои войска на Украину для ведения боевых действий.

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