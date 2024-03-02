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В МИД Ирака заявили, что США принесли извинения за удар по его территории

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Соединённые Штаты принесли извинения за удар по территории Ирака в начале февраля. Об этом сообщил глава иракского МИД Фуад Хусейн.
В МИД Ирака заявили, что США принесли извинения за удар по его территории
  • AP

Он подчеркнул, что американцы не предупредили Багдад о нападении на иракские силы безопасности.

«Официальный представитель в США принёс извинения в связи с этой ситуацией», — приводит РИА Новости слова Хусейна на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).

3 февраля представитель иракского правительства Басем аль-Авади заявил, что авиаудары ВС США на западе Ирака привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.

После этого МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах посольства США в Багдаде, ему вручена нота протеста в связи с актом агрессии против иракских гражданских и военных объектов.

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