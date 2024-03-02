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Немецкий бизнесмен Дотком: запись разговора офицеров говорит о безумии Шольца

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Немецко-финский предприниматель Ким Дотком высказал мнение, что политика канцлера ФРГ Олафа Шольца приведёт Германию к войне с Россией.

Таким образом он прокомментировал в соцсети Х (Twitter) опубликованный разговор немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту.

Дотком добавил, что военнослужащие бундесвера действительно планировали нападение на мост, стараясь остаться «незамеченными».

«Психически больной», — написал предприниматель в адрес Шольца.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин заметает следы, блокируя аккаунты опубликовавших разговор офицеров.

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