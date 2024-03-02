Немецкий бизнесмен Дотком: запись разговора офицеров говорит о безумии Шольца
Таким образом он прокомментировал в соцсети Х (Twitter) опубликованный разговор немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту.
Дотком добавил, что военнослужащие бундесвера действительно планировали нападение на мост, стараясь остаться «незамеченными».
«Психически больной», — написал предприниматель в адрес Шольца.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин заметает следы, блокируя аккаунты опубликовавших разговор офицеров.