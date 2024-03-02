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Захарова: ФРГ заметает следы, блокируя аккаунты опубликовавших разговор офицеров

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Берлин заметает следы, когда блокирует аккаунты в соцсети Х (Twitter) немецких военных, которые распространили запись разговора офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту.

«Всё пойдет по тому же сценарию, как и немецкое «расследование» терактов на «Северных потоках»?» — написала она в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что немецкое общество «должно знать от канцлера Германии Олафа Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах».

Ранее стало известно, что Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии на фоне информации о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост.

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