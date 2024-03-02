Захарова: ФРГ заметает следы, блокируя аккаунты опубликовавших разговор офицеров
«Всё пойдет по тому же сценарию, как и немецкое «расследование» терактов на «Северных потоках»?» — написала она в Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что немецкое общество «должно знать от канцлера Германии Олафа Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах».
Ранее стало известно, что Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии на фоне информации о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост.