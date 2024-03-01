Monde: Франция обсуждает разрешение на пересечение границы с Украиной спецназом

Во Франции допустили одобрение возможности пересекать украинскую границу для спецназа и других военных подразделений.

«Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений», — сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

В публикации отметили, что соответствующую меру рассматривают в целях создания «стратегической дилеммы» для России.

При этом в Париже отрицают присутствие французских военных на Украине.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

По словам главы французского МИД Стефана Сежурне, Франция не будет направлять свои войска на Украину для ведения боевых действий.