Медведев: немцы превратились во врагов после слов военных ФРГ о Крымском мосту
- РИА Новости
«Всё-таки наши извечные противники — немцы — снова превратились в заклятых врагов», — написал Медведев в Telegram.
Он подчеркнул, что немецкие военные с большой тщательностью обсуждают удары по российской территории с использованием ракет.
«Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте... Как на это реагировать дипломатическим образом?» — добавил он.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
При этом в Минобороны ФРГ не стали комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора немецких военных.