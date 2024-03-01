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Медведев: немцы превратились во врагов после слов военных ФРГ о Крымском мосту

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Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев после публикации в СМИ обсуждений офицеров бундесвера на тему атаки на Крымский мост выразил мнение, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
Медведев: немцы превратились во врагов после слов военных ФРГ о Крымском мосту
  • РИА Новости

«Всё-таки наши извечные противники — немцы — снова превратились в заклятых врагов», — написал Медведев в Telegram.

Он подчеркнул, что немецкие военные с большой тщательностью обсуждают удары по российской территории с использованием ракет.

«Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте... Как на это реагировать дипломатическим образом?» — добавил он.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

При этом в Минобороны ФРГ не стали комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора немецких военных.

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