Йеллен: действия с российскими активами должны иметь юридическое обоснование
Об этом сообщает агентство Reuters.
Министр сообщила, что в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов России.
«Мы согласны с тем, что любые наши действия должны иметь чёткое международное юридическое обоснование, а также внутриполитическое обоснование», — отметила Йеллен.
Она добавила, что неясно, примут ли лидеры G7 решение по замороженным российским активам на саммите, который пройдёт в июне.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада и решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщал об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.