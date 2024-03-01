Йеллен: действия с российскими активами должны иметь юридическое обоснование

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных российских активов должны иметь чёткое юридическое обоснование.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр сообщила, что в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов России.

«Мы согласны с тем, что любые наши действия должны иметь чёткое международное юридическое обоснование, а также внутриполитическое обоснование», — отметила Йеллен.

Она добавила, что неясно, примут ли лидеры G7 решение по замороженным российским активам на саммите, который пройдёт в июне.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада и решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщал об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.