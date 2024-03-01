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Матвиенко: русофобский курс Молдавии не соответствует интересам этой страны

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Русофобский курс нынешних властей Молдавии не соответствует национальным интересам этой страны, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с башканом (главой) Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул.

«Мы с большим огорчением наблюдаем всё, что происходит в Молдавии», — сказала она.

По словам Матвиенко, это явно выраженный русофобский, антироссийский курс нынешних властей, который не соответствует национальным интересам Молдавии.

Она добавила, что народы двух государств связывает общая история, дружба и родственные связи.

В декабре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что голословные обвинения молдавского президента Майи Санду в адрес России надоели.

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