Матвиенко: русофобский курс Молдавии не соответствует интересам этой страны
«Мы с большим огорчением наблюдаем всё, что происходит в Молдавии», — сказала она.
По словам Матвиенко, это явно выраженный русофобский, антироссийский курс нынешних властей, который не соответствует национальным интересам Молдавии.
Она добавила, что народы двух государств связывает общая история, дружба и родственные связи.
В декабре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что голословные обвинения молдавского президента Майи Санду в адрес России надоели.