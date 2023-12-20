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Захарова: голословные обвинения Санду в адрес России надоели

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что голословные обвинения молдавского президента Майи Санду в адрес России надоели.
Захарова: голословные обвинения Санду в адрес России надоели
  • РИА Новости

В ходе брифинга представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление молдавского лидера, что Москва якобы попытается весной дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России», — сказала Захарова.

Он отметила, что в Москве регулярно слышат подобные голословные утверждения.

Также представитель МИД предположила, что такие заявления могут быть попыткой Кишинёва «свалить» на Москву все неудачи в выполнении предвыборных обещаний. 

В ноябре Захарова назвала смешными обвинения со стороны Санду в якобы вмешательстве России в местные выборы в Молдавии.

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