Захарова: голословные обвинения Санду в адрес России надоели
- РИА Новости
В ходе брифинга представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление молдавского лидера, что Москва якобы попытается весной дестабилизировать ситуацию в Молдавии.
«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России», — сказала Захарова.
Он отметила, что в Москве регулярно слышат подобные голословные утверждения.
Также представитель МИД предположила, что такие заявления могут быть попыткой Кишинёва «свалить» на Москву все неудачи в выполнении предвыборных обещаний.
В ноябре Захарова назвала смешными обвинения со стороны Санду в якобы вмешательстве России в местные выборы в Молдавии.