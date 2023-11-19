Захарова назвала смешными обвинения Санду во вмешательстве в выборы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешными обвинения в якобы вмешательстве России в местные выборы в Молдавии со стороны президента страны Майи Санду.
- РИА Новости
«Смешно слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство», — заявила Захарова в комментарии газете «Известия».
19 ноября в Молдавии начался второй тур местных выборов.
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