Захарова назвала смешными обвинения Санду во вмешательстве в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешными обвинения в якобы вмешательстве России в местные выборы в Молдавии со стороны президента страны Майи Санду.

РИА Новости

«Смешно слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство», — заявила Захарова в комментарии газете «Известия». 19 ноября в Молдавии начался второй тур местных выборов.