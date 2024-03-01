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Замгенсека НАТО: альянс не видит угрозы того, что Россия применит ядерное оружие

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Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс не видит неминуемой угрозы применения Россией ядерного оружия.
Замгенсека НАТО: альянс не видит угрозы того, что Россия применит ядерное оружие
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет испанское издание El País.

«Мы не видим никакой неминуемой угрозы того, что Россия применит это (ядерное. — RT) оружие», — сказал Джоанэ.

Он добавил, что заявления российских властей «сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие».

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал вбросом и уловкой обвинения в адрес России о намерениях якобы разместить ядерное оружие в космосе.

Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал глупостями заявления Запада о России и ядерном оружии.

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