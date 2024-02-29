Шойгу назвал глупостями заявления Запада о России и ядерном оружии

Глава Минобороны России Сергей назвал глупостями заявления Запада о России и ядерном оружии.

Соответствующее заявление он сделал по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Если вы про Запад, то они много разных глупостей наговорили за последнее время. У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел — чего бы мне такого сегодня брякнуть? То про размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то — этому», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что российская сторона весьма последовательна и чётко говорит, что у неё есть оружие, которое не просто представляет угрозу для её противников, оно изначально говорит «что с нами лучше не связываться».

Ранее Путин назвал вбросом и уловкой обвинения в адрес России о намерениях якобы разместить ядерное оружие в космосе.