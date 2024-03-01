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Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

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Глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины, «не до конца» понимает, о чём говорит.

Такое мнение в своём Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится ни к президенту Франции Эммануэлю Макрону, ни к Остину.

«Похоже, эти политики не до конца понимают, о чём говорят», — сказал Пушков.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала безумием заявление Остина о войне России и НАТО.

Ранее Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

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