Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова
Такое мнение в своём Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится ни к президенту Франции Эммануэлю Макрону, ни к Остину.
«Похоже, эти политики не до конца понимают, о чём говорят», — сказал Пушков.
Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала безумием заявление Остина о войне России и НАТО.
Ранее Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.