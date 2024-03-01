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УНИАН: двое артистов Львовской оперы не вернулись на Украину из Финляндии

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Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину.

Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

Отмечается, что речь идёт о солисте балета Андрее Михалихе и артисте балета Богдане Ключнике.

Кроме того, по данным агентства, на Украину также решила не возвращаться и жена Михалиха Юлия.

Сообщается, что Львовская опера начала проведение служебного расследования.

Ранее в Нидерландах закрылся центр по приёму беженцев из-за переполненности.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал покинувших страну украинцев вернуться домой и помочь защитить государство.

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