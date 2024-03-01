УНИАН: двое артистов Львовской оперы не вернулись на Украину из Финляндии
Об этом пишет украинское агентство УНИАН.
Отмечается, что речь идёт о солисте балета Андрее Михалихе и артисте балета Богдане Ключнике.
Кроме того, по данным агентства, на Украину также решила не возвращаться и жена Михалиха Юлия.
Сообщается, что Львовская опера начала проведение служебного расследования.
Ранее в Нидерландах закрылся центр по приёму беженцев из-за переполненности.
Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал покинувших страну украинцев вернуться домой и помочь защитить государство.