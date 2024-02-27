NOS: в Нидерландах закрылся центр по приёму беженцев из-за переполненности

Центр по приёму беженцев с Украины в нидерландском Утрехте временно закрыли для новых просителей в связи с переполненностью. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По представленной информации, соответствующее решение было принято Утрехтским регионом безопасности.

Также известно, что минувшей ночью там ночевали 154 человека, хотя вместимость центра составляет максимум 140 человек. Сообщается, что ежедневно туда обращаются от 50 до 70 новых украинских беженцев.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинцы стекаются в страну ради бесплатного жилья.